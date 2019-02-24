Meteoroloji günler evvel İstanbul'da hafta sonu kar yağışını etkili olacağını duyurmuştu. Ve beklenen kar yağışı dün sabah itibarıyla başladı ve gün boyu devam etti. 24 Şubat Pazar günü ise kar yağışı, yer yer etkili oluyor. İstanbul beyaza bürünmüş durumda ve kar yağışının ne zamana kadar etkili olacağı araştırılıyor. Öğrenci ve veliler ise "İstanbul'da yarın okullar tatil mi?" sorusunu yöneltiyor.

KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ?

İstanbul'da bugün hava sıcaklığı 3 derece olurken karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in kıyı kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Çankırı, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Ankara'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak; Marmara, Batı Karadeniz, Çankırı ile Ankara’nın doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yurdun iç ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz’in batı kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz’in batı kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da kar yağışının az da olsa etkili olması bekleniyor. Şu an İstanbul Valiliği'nden tatil konusunda bir açıklama gelmiş değil. Akşam saatlerinde bir açıklama yapılması bekleniyor.