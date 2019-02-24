İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Yüz binlerce öğrenci bu soruya yanıt arıyor. Kar yağışını hala etkili olması ve her yerin beyaza bürünmesi öğrencilerde sevinç yarattı. Öte yandan Çanakkale ve Kırklareli'nin bazı ilçelerinden gelen tatil haberleri İstanbul'da da tatil beklentilerini iyice artırdı.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da olumsuz hava koşulları ve kar yağışının devam etmesi nedeniyle temel eğitim ve orta öğretim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın (25 Şubat Pazartesi) İstanbul'da 1 gün süre ile temel eğitim ve öğretime ara verildiğini açıkladı.