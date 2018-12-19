İstanbul'da yarın (perşembe) okullar tatil mi? Valilikten açıklama var mı?
Bugün İstanbul buz gibi bir havaya uyandı. Sabah saatlerinde etkili olan yağmur yerini öğlen saatlerinde kar yağışına bıraktı. Kar yağışının akşam saatlerinde daha da etkili olması beklenirken öğrenciler ve veliler şimdi "İstanbul'da yarın okullar tatil mi?" sorusunu soruyor.
İstanbul'da beklenen kar yağışı sonunda yüzünü gösterdi. AKOM akşam saatlerinde kar yağışının daha da etkili olabileceğini belirtirken öğrenciler ve veliler valilikten açıklama olup olmadığını sorgulayıp "İstanbul'da yarın okullar tatil mi?" sorusuna cevap arıyor.
İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Kar yağışı rüzgarla birlikte etkili olurken valilikten veya Milli Eğitim Bakanlığından tatil açıklaması gelmiş değil. Kar yağışının daha da hızlanması halinde bir açıklama gelmesi bekleniyor.