İstanbul'da yarın (perşembe) okullar tatil mi? Valilikten açıklama var mı? Bugün İstanbul buz gibi bir havaya uyandı. Sabah saatlerinde etkili olan yağmur yerini öğlen saatlerinde kar yağışına bıraktı. Kar yağışının akşam saatlerinde daha da etkili olması beklenirken öğrenciler ve veliler şimdi "İstanbul'da yarın okullar tatil mi?" sorusunu soruyor.