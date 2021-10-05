Türkiye İstanbul'da yarın toplu taşıma ücretsiz!

İstanbul'da yarın toplu taşıma ücretsiz!

Türkiye

İstanbul'da yarın toplu taşıma ücretsiz!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'un işgalden kurtuluşu dolayısıyla 6 Ekim 2021'de toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağını duyurdu.

05 Ekim 2021, Salı 13:24 Son Güncelleme:
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İstanbul'da yarın toplu taşıma ücretsiz! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuyla ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ

İmamoğlu, "İstanbul'un işgalden kurtuluşu dolayısıyla 6 Ekim 2021 Çarşamba günü toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek" dedi. İBB Başkanı ayrıca İstanbulluları Gülhane Parkı'nda yapılacak kutlama etkinliklerine davet etti.

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