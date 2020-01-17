İstanbul’da yarıyıl tatili ve olumsuz hava trafiği kilitledi İstanbul’da okullarda karnelerin dağıtılmasıyla birlikte başlayan yarıyıl tatili ve yağışlı havanın etkili olması sebebiyle, kentte trafik durma noktasına geldi. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu ise yüzde 81’lere ulaştı.