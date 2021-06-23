İstanbul’da yaz Fişekhane’de geçecek

İstanbul Boğazı’nın girişinde, Kennedy Caddesi sahil yolunda kültür-sanat, lezzet ve eğlence severler için artık yepyeni bir buluşma noktası var. Osmanlı’nın en önemli endüstri miraslarından birisi olan Fabrika-i Hümayun, 170 yılı aşkın bir süre kamunun kullanımına kapalı kaldıktan sonra, dünya standartlarında bir restorasyon çalışmasıyla yeniden şehre kazandırıldı.

Fişekhane, tarihi atmosferi modern mimari ile birleştirerek İstanbul’a yeni bir soluk getiriyor. Geniş açık alanları, kültür-sanat etkinlikleri, seçkin gurme restoranları, artizan lezzetleri, ulaşım kolaylığı ve tarihi atmosferiyle İstanbul’da turistik ve görülmesi gereken mekanları arasında ilk akla gelen Sultanahmet Meydanı, Kız Kulesi gibi yerlerle birlikte ‘İstanbul’un tarihi ve gezilecek yerleri’ listesinde yer alıyor. Fişekhane, yaşamın her alanını kucaklayarak, şehrin yeni buluşma noktası olma yolunda öne çıkıyor.

7’DEN 70’E HERKES İÇİN BİR ŞEY VAR

Çok amaçlı performans sahneleri ile tiyatro, konser alanı, sinema gibi kültür sanat faaliyetlerine ev sahipliği yapıyor. Fişekhane’de, organik lezzetlerin yer aldığı pazar yerinden imza restoranlara, kafelere, sinemaya, tiyatro, sanat, spor salonu, okul ile açık alanlarında bölgenin ihtiyaçlarına cevap veriyor. Normalleşme adımlarıyla yeniden hareketlenmeye başlayan şehir hayatı için müzikten sanata yeme-içmeden spora kadar zengin seçenekler sunan Fişekhane’de herkes kendisinden bir şeyler bulabiliyor. En büyüğü 750 kişi kapasiteli çok amaçlı sahnelerin ve film izleme keyfini yüksek standartlarda yaşamak isteyen sinemaseverler için toplam 675 kişilik 6 sinema salonunun bulunduğu bir kültür sanat merkezi yer alıyor.