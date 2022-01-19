Türkiye İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' denetimleri gerçekleştirildi

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' denetimleri gerçekleştirildi

Türkiye

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' denetimleri gerçekleştirildi

İstanbul'da farklı noktalarında 'Yeditepe Huzur' denetimleri gerçekleştirildi.

19 Ocak 2022, Çarşamba 22:24 Son Güncelleme:
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Beyoğlu'nda denetimlerini Taksim Meydanı'nda gerçekleştiren polis, şüpheli otomobilleri tek tek durdurarak aradı. Sürücüler alkolmetre ile ölçüm yapılarak kontrol etti.


Denetimde görev alan dedektör narkotik köpeği 'Rexo' otomobilleri tek tek kontrol etti. Çalışmalar sırasında şüpheli görülen kişiler Genel Bilgi Taraması'ndan (GBT) geçirilirken, kurallara uymayan sürücülere ise cezai işlem uygulandı.

Mustafa ESEN / İSTANBUL-DHA

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