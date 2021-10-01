Türkiye İstanbul’da "Yeditepe Huzur Uygulaması" yapıldı

İstanbul’da "Yeditepe Huzur Uygulaması" yapıldı

Türkiye

İstanbul’da 'Yeditepe Huzur Uygulaması' yapıldı

İstanbul’da "Yeditepe Huzur Uygulaması" kapsamında sürücülerle yolculara yönelik denetimler yapıldı.

01 Ekim 2021, Cuma 21:38 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy ilçeleri başta olmak üzere İstanbul’un birçok noktasında saat 19.00’dan itibaren polis ekiplerince denetimler gerçekleştirildi. Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanları ile Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat polisleri katıldı.

Helikopterle havadan desteklenen uygulamalarda, kontrol noktalarında durdurulan araçtakilere kimlik kontrolü yapan ekipler, şüpheli gördükleri kişilerin üstünü aradı. Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri de denizde denetim yaptı.

Ekipler, Haliç ve Ortaköy açıklarında tur ve balıkçı teknelerini durdurarak evrak kontrolü gerçekleştirdi. Taksim Meydanı’ndaki uygulamada ise trafik ekipleri sürücü ve araçların belgelerini incelerken, asayiş ekipleri de kişi ve araçlara yönelik arama yaptı. Kent genelindeki uygulama saat 21.00’de sona erdi.

AA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Bir öncü kadın Nermin Abadan Unat
Oral Çalışlar
Murat Çelik
'Covid, grip, çocuklar...'
Murat Çelik
Rauf Tamer
ABD ve ülkü...
Rauf Tamer
Şirin Sever
Astrolojiye inanma onsuz da kalma!
Şirin Sever
Hakan Çelik
Her şeye rağmen
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Gözüm üstünde çocuğum
Murat Gülderen
Banu Şen
Zamanın durduğu kent: Safranbolu
Banu Şen
Erkut Can
Türkevi izlenimlerim
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Dışişleri Bakanlığı’ndan taziye mesajı