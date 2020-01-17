Kağıthane’de açılan okul, anaokulundan ortaokula kadar sadece 22 derslikte maksimum 500 öğrenciye eğitim verecek. Koray Varol Okulları’nın profesyonel gelişime açık öğretmenlerin okulu olduğunu söyleyen okulun kurucusu eğitimci Koray Varol, “Bireysel ilgiye odaklanan bir butik okul anlayışımız var. Öğrenciye özgü eğitim sistemi ve yüksek akademik başarıyı hedefliyoruz. Sağlıklı sosyal gelişime çok önem veriyoruz. Kampüsümüz, butik eğitimin tüm avantajlarını yaşatmak üzere özenle oluşturuldu” dedi.