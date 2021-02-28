Türkiye İstanbul'da yine aynı manzara! Koronavirüs tedbirlerini hiçe saydılar

İstanbul'da yine aynı manzara! Koronavirüs tedbirlerini hiçe saydılar

Türkiye

İstanbul'da yine aynı manzara! Koronavirüs tedbirlerini hiçe saydılar

81 ilde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. İstanbul'da ise birçok vatandaşın maskesiz olduğu görülürken kalabalık dikkat çekti.

28 Şubat 2021, Pazar 20:12 Son Güncelleme:
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Koronavirüs sürecince hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Kağıthane Meydanı'ndaki kalabalık görüntüleri şaşkınlık yarattı. Cuma günü saat 21.00'de başlayan 56 saatlik kısıtlama, Pazartesi 05.00'e kadar devam ediyor. Kısıtlama günlerinde ise vatandaşların mağdur olmaması için saat 17.00'a kadar eve en yakın markete gitmek serbest. Ancak bazı vatandaşlar bu durumu fırsata çevirerek uzun süre dışarıda kalıyor, park ve bahçelere gidiyor.

Evde duramadıklarını söyleyen vatandaşların mesafe ve maske kuralına uymadığı görüldü. Yasak kapsamında uygulanan cezai işlemlerden endişelenmeyen vatandaşların açıklamaları şaşırttı.

"EVDE DURULMUYOR, VAKİT GEÇMİYOR"

Kısıtlama saatleri içerisinde dışarıda kameralara yansıyan Turgut Yılmaz, “Doğrudur hava almaya çıktık. Yasak tedirgin ediyor ama yapacak bir şeyimiz yok. Ne yapalım bunalıyoruz artık evde. O sebeple dışarı çıktık. Evde durulmuyor. Vakit geçmiyor. Şu anda uyarı vs. bir şey almadık henüz" dedi.

"DAHA ÖNCE CEZA ALDIK AMA..''

Daha önce cezai işlem uygulanan ancak yine de dışarıda olan Fevzi Akgül, “Artık hiçbir şeyi umursamıyoruz yani. Daha önce ceza aldık. Daha ödemedik ama ödeyeceğiz. Yine dışarıdayım ama ne yapacağız mecbur. Evde nasıl duralım? Ondan sonra hanımla kavga, çocuklarla kavga. Alışık değiliz. Mecburen çıkıyoruz" diye konuştu.

Mesut çiçek ise, “Evet yasak ama arada bir böyle temkinli olarak çıkmak lazım. Netice de evde durulmuyor. Sosyal mesafeye uyarak arada böyle kaçamaklar yapıyoruz" dedi.

DHA

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