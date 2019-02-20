İstanbul’da yoğun sis etkili oluyor

İstanbul’da etkili olan yoğun sis nedeniyle vapur seferleri iptal edildi.

Dün gece saatlerinden itibaren aralıklarla etkisi gösteren sis, özellikle İstanbul Boğazı’nda yeniden etkili olmaya başladı.

TÜM SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Şehir Hatları AŞ tarafından yapılan açıklamada, yoğun sis nedeniyle tüm seferlerin iptal edildiği bildirildi. Sis nedeniyle İstinye-Çubuklu ve Sirkeci-Harem arabalı vapur seferleri de yapılamazken, Marmaray’da da yoğunluk yaşanıyor.

İSTANBUL (AA)