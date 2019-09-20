İstanbul’da yoğun trafik

İstanbul, sabah saatlerinden itibaren yağmura teslim oldu. Bazı yerlerde trafik durma noktasına geldi, sürücüler zor anlar yaşadı.

Yağmur trafiğine bir de cuma trafiği eklenince, ana arter yollarda sürücüler trafikte kaldı.

YÜZDE 80'E ULAŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yol durumu haritasında saat 18.30 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı. Şu anda ise yavaş yavaş normale dönmeye başladı.











