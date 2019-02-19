İstanbul'da Şirinevler-Şahintepe Mahallesi hattında çalışan bir minibüs şoförü ile tartıştığı kişiler kavga etti. Kavga sonrası minibüs şoförü olay yerinden ayrıldı.

MİNİBÜSE ATEŞ AÇILDI

Halkalı istikametine saat 23.00 sıralarında yolcu dolu minibüsüyle ilerleyen şoförün peşine kavga ettiği kişiler takıldı. Bir araçtaki şüpheliler takip sırasında Yenibosna civarında minibüse ateş açtı. Yolcular büyük korku yaşadı.

İşte o anlar:

POLİS KARŞILIK VERDİ

Yolcular arasında bulunan bir polis memuru ateş açan saldırganlara silahıyla karşılık verdi. Basın Ekspres yolunda bir süre minibüsü takip eden saldırganlar daha sonra kaçarak uzaklaştı. Minibüs şoförü aracı Halkalı Polis Merkezi'ne giderek şikayette bulundu.