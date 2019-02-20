İstanbul'da yolcu motoru sis nedeniyle karaya oturdu

Bostancı-Adalar seferini yapan "Affet" isimli yolcu motoru yoğun sis nedeniyle Kaşık Adası önlerinde karaya oturdu. Valilik, yolcuların tahliye edildiğini ve motorun batma tehlikesinin bulunmadığını açıkladı

20 Şubat 2019, Çarşamba 21:47
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İstanbul'da yolcu motoru sis nedeniyle karaya oturdu

Bostancı-Adalar seferini yapan "Affet" isimli yolcu motoru yoğun sis nedeniyle Kaşık Adası önlerinde karaya oturdu. 

Olayla ilgili açıklama yapan İstanbul Valiliği, yolcuların tahliye edildiğini ve motorun batma tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Yapılan açıklamada, "Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı Harekat Merkezinden alınan bilgiye göre Bostancı-Adalar seferini yapan 'Affet' isimli yolcu motorunun Kaşık Adası önlerinde yoğun sis nedeniyle karaya oturduğu bildirilmiştir.

BÜTÜN YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Sahil Güvenlik Komutanlığı, deniz polisi ve Kıyı Emniyeti ekipleri hemen olay yerine sevk edilmiş, yolcu motorundaki bütün yolcular tahliye edilmiştir. Yolcu motorunun batma tehlikesi bulunmadığı anlaşılmıştır" denildi. 


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