Türkiye İstanbul'da yollar terk edilen araçlarla doldu! Ulaşıma kar engeli

İstanbul'da yollar terk edilen araçlarla doldu! Ulaşıma kar engeli

Türkiye

İstanbul'da yollar terk edilen araçlarla doldu! Ulaşıma kar engeli

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle onlarca araç yolda mahsur kaldı. Haramidere rampasında yolda kalan araçları sürücüleri terk etti. D-100 Edirne istikametinde terkedilen araçlar yüzünden ulaşım tek şeritten sağlanabiliyor.

25 Ocak 2022, Salı 11:46 Son Güncelleme:
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İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini arttıran yoğun kar yağışı yolların kapanmasına neden oldu. Kar nedeniyle hareket edemeyen sürücüler otomobillerini bırakarak evlerine toplu taşıma araçlarıyla döndü. Günün aydınlanmasıyla beraber yollardaki manzara gün yüzüne çıktı. Haramidere'de terk edilen araçlar havadan görüntülendi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan sürücü İbrahim Şahin, "Beylikdüzünden Esenyurt’a kadar yürüdüm. Arabayı çıkarmak için temizliyoruz. Herhalde 1 kaç saate çıkar. Yandaki araçlar çıkarsa biz de çıkabiliriz" dedi.  



DHA


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