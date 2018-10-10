İstanbul'da dolmuştan sarkarak yolculuk eden yolcular yürekleri ağza getirdi
İstanbul trafiğinde tıka basa dolu bir hatlı minibüste dışarı sarkarak yolculuk eden iki kişiyi görenlerin yürekleri ağzına geldi.
Yasak ve tehlikeli olmasına rağmen minibüslerde kapılardan yolcuların dışarı sarkarak seyahat etmeleri manzaraları eksik olmuyor.
KAPIDAN SARKARAK YOLCULUK ETTİLER
Tehlikeli yolculuklar İstanbul yollarında sürekli karşılaşılırken dün akşam saatlerinde de Halkalı Mahmutbey Caddesi’nde ilerleyen bir minibüste iki kişi kapıdan sarkarak seyahat etti. Hıncahınç dolu minibüste dışarı sarkan yolcular tehlikeye aldırış etmeden seyahatlerine devam etmeleri de kameralara yansıdı.
YOLCULAR AKROBATİK HAREKETLER YAPTI
Tehlikeli yolculuğu gören trafikteki diğer araçların şoförlerinin yürekleri ağzına geldi. Yolcular zaman zaman akrobatik hareketler de sergilemeleri dikkat çekti.