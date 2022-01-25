Türkiye İstanbul'da yürüyen merdivenler dondu!

İstanbul'da yürüyen merdivenler dondu!

Türkiye

İstanbul'da yürüyen merdivenler dondu!

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle üst geçitlerde yürüyen merdivenler dondu. Üst geçidi kullanan yayalar ise uzun süre merdivenlerden inmek ve çıkmak için büyük uğraş verdi.

25 Ocak 2022, Salı 12:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İstanbul'da etkili olan Kar Yağışı nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Kar nedeniyle yürüyen merdivenler ve üst geçitler donarak buz tuttu. Üst geçidi kullanan vatandaşlar karla kaplı merdivenlerden güçlükle yürüyebildi.

Bahçelievler metrobüs üst geçidini kullanan yayalar uzun süre üst geçitten inmek ve üst geçide çıkmak için büyük uğraş verirken, bazı vatandaşlar duruma isyan etti.

İHA


İlgili Haberler
İstanbul'da yollar terk edilen araçlarla doldu! Ulaşıma kar engeli


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Tabağındaki yemeğin doğaya etkisi ne?
Şirin Sever
Rauf Tamer
Plağın arkası
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Alaattin Çakıcı ve karlı bir İstanbul hatırası
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Beyoğlu diplomasisi
Hakan Çelik
Murat Çelik
Dün 24 Ocak'tı
Murat Çelik
Banu Şen
Sağlık ve doğa turizminin yeni merkezi: İnegöl
Banu Şen
Erkut Can
Şahane bir şey yaşamak
Erkut Can
Murat Gülderen
Cep'ten yapılan hayati testler
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İstanbul'da yollar terk edilen araçlarla doldu! Ulaşıma kar engeli