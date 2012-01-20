İstanbul'da şiddetli lodosun etkisiyle iki gemiye çarpan Kayan 1 adlı kargo gemisi batma tehlikesi geçiriyor... Sierra Leone bayraklı 86 metre uzunluğundaki gemiye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler müdahale ediyor. Zeytinburnu Ahırkapı açıklarındaki kazada arka bölümünden su aldığı belirtilen gemi yan yatmış durumda.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Ahırkapı açıklarına demirlemek üzere manevra yapan gemi, şiddetli lodosun etkisiyle demirli vaziyette bulunan Slochterdıep ve Adria Blu adlı gemilerlere çarparak hasar aldı.

PERSONEL TAHLİYE EDİLİYOR



Ambarından su almaya başlayan gemideki durumun kaptan tarafından bildirilmesi üzerine, Kurtarma 3 römorkörü, Kıyı Emniyeti 5 hızlı tahlisiye botu, Söndüren 7 römorkörü, Tahlisiye III bariyer serme botu ve balıkadamlar yardıma gönderildi.

Mısır'dan yola çıkarak Kherson limanına gittiği belirtilen gemide su tahliye işlemi yapılıyor. Ahırkapı açıklarında demirlemeye çalışırken demirli gemilere sürterek yara alan gemideki 13 personelden 10'u, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince tahliye edilirken 3 kaptan gemide kaldı.

Zeyport Limanı'na getirilen personelin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

TUZLA'DA TAMİR EDİLECEK



Geminin kurtarılması halinde geminin önce Tuzla Tersanesinde tamir edileceği, ardından da yolculuğuna devam edeceği bildirildi. Ancak, 4 saat içinde gemideki suyun boşaltılamaması halinde, kaptanların da tahliye edilmelerinin gündeme geleceği ifade edildi.

AMBARINDAN SU TAHLİYESİ SÜRÜYOR



Römorklarla Bakırköy sahiline çekilen ve ambar bölümünde yırtık oluşan gemi 9 metre derinlikte su alıyor. Bu geminin, lodosun etkisiyle çarptığı demirli vaziyetteki Slochterdıep ve Adrıa Blu adlı gemilerlerde de hasar oluştu.



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