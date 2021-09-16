Türkiye İstanbul'daki aşılamada son durum! İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu!

İstanbul'daki aşılamada son durum! İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu!

Türkiye

İstanbul'daki aşılamada son durum! İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu!

İstanbul'daki aşılamada son durumu paylaşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, '1.doz 9.472.237, 2.doz 7.291.509, 3.doz 1.257.958 aşı yapıldı. Aşılama oranımız %82,5...' dedi.

16 Eylül 2021, Perşembe 12:25 Son Güncelleme:
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, aşılamadaki son durumu rakamlarla paylaştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Yerlikaya, "1.doz 9.472.237, 2.doz 7.291.509, 3.doz 1.257.958 aşı yapıldı. Aşılama oranımız %82,5..." dedi.

İstanbul Valisi Yerlikaya açıklamasında şunları söyledi; İstanbul'umuzda 16 Eylül itibarıyla: 1.doz 9.472.237, 2.doz 7.291.509, 3.doz 1.257.958 aşı yapıldı. Aşılama oranımız %82,5... 15-19 yaş arası 457.235 gencimiz ve 12-15 yaş arası 48.966 gencimiz aşısını yaptırdı.


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