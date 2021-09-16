İstanbul'daki aşılamada son durum! İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu!
İstanbul'daki aşılamada son durumu paylaşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, '1.doz 9.472.237, 2.doz 7.291.509, 3.doz 1.257.958 aşı yapıldı. Aşılama oranımız %82,5...' dedi.
16 Eylül 2021, Perşembe 12:25 Son Güncelleme:
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, aşılamadaki son durumu rakamlarla paylaştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Yerlikaya, "1.doz 9.472.237, 2.doz 7.291.509, 3.doz 1.257.958 aşı yapıldı. Aşılama oranımız %82,5..." dedi.
İstanbul Valisi Yerlikaya açıklamasında şunları söyledi; İstanbul'umuzda 16 Eylül itibarıyla: 1.doz 9.472.237, 2.doz 7.291.509, 3.doz 1.257.958 aşı yapıldı. Aşılama oranımız %82,5... 15-19 yaş arası 457.235 gencimiz ve 12-15 yaş arası 48.966 gencimiz aşısını yaptırdı.
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