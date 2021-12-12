Türkiye İstanbul'daki cinayetin detayları ortaya çıktı! 'Savunmasız şekilde cinayete kurban gitti'

İstanbul'daki cinayetin detayları ortaya çıktı! 'Savunmasız şekilde cinayete kurban gitti'

Türkiye

İstanbul'daki cinayetin detayları ortaya çıktı! 'Savunmasız şekilde cinayete kurban gitti'

İstanbul Bahçelievler’de Ahmet Kaplan, arkadaşlarıyla birlikte oyun oynadığı kahveden çıktığı sırada silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Ahmet Kaplan'ın kardeşi, 'Sekiz, on el ateş ediyor. 2-3 tanesi göğsüne isabet ediyor. Bu iş planlanmış bir cinayettir. Ağabeyim cinayete kurban gitmiştir' dedi.

12 Aralık 2021, Pazar 13:10 Son Güncelleme:
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Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda Bekir K., dükkan sahibi Ahmet Kaplan’ı aynı mahallede yeni dükkan açacağını öğrenmesinin ardından iddiaya göre tehdit etti.

Ahmet Kaplan, dün eski devrettiği lokantanın yanında arkadaşlarıyla birlikte oyun oynadığı kahveden çıktığı sırada Bekir K.'nın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Olay sonrası Bekir K. motoruyla kaçtı. Zanlının kaçma anı kameraya yansırken, polis zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Ahmet Kaplan’ın cenazesi ise kardeşi Yusuf Kaplan tarafından bugün Adli Tıp Kurumu’ndan alındı.

“TASARLANMIŞ BİR CİNAYET

Yusuf Kaplan, acı içinde olduklarını ifade ederek, “Olay biraz farklı, ağabeyim yıllardır orada dükkan işletiyor, o dükkanı devrediyor. Ağabeyim 2,5 yıl sonra farklı bir mahallede tekrar lokanta açmaya hazırlanıyor, yer tutuyor kiralıyor. Şahıs 'Sen benim dükkanıma yakın yer açamazsın' diyerek tehdit ediyor. İş kesinleşmeye başlayınca ağabeyim eski devrettiği lokantanın yanındaki kahveden çıkarken malum şahıs abimi kovalıyor. Olay o anda gerçekleşiyor. Sekiz, on el ateş ediyor. 2-3 tanesi göğsüne isabet ediyor. Şu an kaçak olduğunu biliyoruz. Bu iş planlanmış, tasarlanmış bir cinayettir. Savunmasız bir şekilde ağabeyim cinayete kurban gitmiştir” dedi.

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