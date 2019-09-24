Marmara Denizi Silivri açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, saat 11.00'de meydana gelen depremin merkez üssünün Marmara Denizi'nde Silivri açıkları, büyüklüğünün ise 4.6 olduğunu duyurdu. Deprem İstanbul ve çevre illerde hissedildi.

İstanbul ve çevre illerde hissedilen yerin 5,36 kilometre derininde oluşan depremin en yakın yerleşim birimi olan Silivri'ye bağlı Muratköy'e uzaklığının 20 kilometre 52 metre olduğu belirlendi.





Deprem, Silivri Belediyesi'ne ait “Deprem Öncü İşaretlerini İzleme İstasyonu"nda anbean kaydedildi. Deprem dalgaları sisteme kırmızı olarak yansıdı. Deprem anında kaydın bilgisayar ekranını tamamen kapladığı görüldü.

DHA