Türkiye İstanbul'daki DHKP-C üyeler kaçış için Pendik'te çukur kazmış!

İstanbul'daki DHKP-C üyeler kaçış için Pendik'te çukur kazmış!

Türkiye

İstanbul'daki DHKP-C üyeler kaçış için Pendik'te çukur kazmış!

İstanbul'da saldırı planları yapan terör örgütü DHKP- C üyeleri kaçış için Pendik'te ormanlık alandaki noktayı belirledi. Örgüt üyeleri 2 metre derinliğinde bir çukur kazdı. İşte detaylar...

01 Kasım 2021, Pazartesi 10:10 Son Güncelleme:
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İstanbul'da saldırı planları yapan terör örgütü DHKP-C üyeleri, kaçış için belirledikleri ormanlık arazide 2 metrelik kuyu kazdı. Toprak altına yaşam malzemesi sakladı. Saldırı sonrası bir süre konaklamayı planladıkları o noktaya ulaşıldı.

PENDİK'TE ÇUKUR KAZDILAR

Eylem hazırlığında yakalanan terör örgütü DHKP-C üyeleri, kaçış planı için Pendik'te ormanlık alandaki noktayı belirledi. Örgüt üyeleri 2 metre derinliğinde bir çukur kazdı. 2 çanta dolusu yaşam malzemesini gizledi.

Hainlerin yakalanmasıyla deşifre olan plana göre kanlı saldırı sonrası kaçış güzergahındaki adres Anadolu Yakası'ndaydı.

TRT Haber'de yer alan bilgilere göre, saldırı planlarının olası adresi ise Taksim Meydanı'na 70 kilometre mesafede. Emniyet güçleri yakalanan teröristin ifadesinden yola çıkarak, Pendik'teki bu noktaya ulaştı.

HEDEFLERİNDE EMNİYET BİNASI VE KONGRE MERKEZLERİ VARDI

16 ilde deşifre edilen örgüt üyelerine, 15 Ekim'de operasyon düzenlendi. 29 şüphelinin tutuklandığı operasyonda örgüt üyelerinin hedefinde emniyet binası ve kongre merkezleri vardı.

Emniyet ekipleri operasyon kapsamında 30 kişiyi arıyor.


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