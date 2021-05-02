Türkiye İstanbul’daki en büyük salgın hastanesinden sevindiren haber!

İstanbul’daki en büyük salgın hastanesinden sevindiren haber!

Türkiye

İstanbul’daki en büyük salgın hastanesinden sevindiren haber!

Son günlerde vaka sayılarında görülen düşüş dikkat çekiyor. Bir yandan da aşılama da devam ediyor. Salgından kurtulmanın yolu aşıdan geçiyor. CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, en büyük salgın hastanesi Feriha Öz Acil Durum Hastanesi başhekimi Prof. Nurettin Yiyit ile salgındaki son durum ve aşılama sürecini konuştu.

02 Mayıs 2021, Pazar 12:45 Son Güncelleme:
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Aşıya talebin olması doktorları da memnun ediyor ama hala ön yargılar da var. Doktorlar sık sık 'aşı yaptırın' uyarısında bulunuyor. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekimi Prof. Nurettin Yiyit, CNN Türk yayınında Fulya Öztürk'ün sorularını yanıtladı.


''Aşı konusundaki talebin devam etmesi büyük mutluluğumuz. Biz ne kadar aşı randevusu açıyorsak hepsinin dolmasını istiyoruz. Talep böyle tatlı gidiyor ama biz bunun daha da artarak gitmesini istiyoruz. 'Yeter ki gelin' o anlamda hiçbir sıkıntımız yok'' diyen Prof. Yiyit, vakalarda son 10 günde düşüş yaşandığına dikkat çekti.

'Vakalarda da son 10 günde olan o gevşeme bizi mutlu ediyor. Biz en büyük pandemi hastanesiyiz biliyorsunuz. Aşağıya doğru iyi bir düşüş yakaladık’ diyen Yiyit, hastanedeki dolu yatak sayısında da azalma olduğunu belirtti.

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