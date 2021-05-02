İstanbul’daki en büyük salgın hastanesinden sevindiren haber!

Aşıya talebin olması doktorları da memnun ediyor ama hala ön yargılar da var. Doktorlar sık sık 'aşı yaptırın' uyarısında bulunuyor. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekimi Prof. Nurettin Yiyit, CNN Türk yayınında Fulya Öztürk'ün sorularını yanıtladı.

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''Aşı konusundaki talebin devam etmesi büyük mutluluğumuz. Biz ne kadar aşı randevusu açıyorsak hepsinin dolmasını istiyoruz. Talep böyle tatlı gidiyor ama biz bunun daha da artarak gitmesini istiyoruz. 'Yeter ki gelin' o anlamda hiçbir sıkıntımız yok'' diyen Prof. Yiyit, vakalarda son 10 günde düşüş yaşandığına dikkat çekti.

'Vakalarda da son 10 günde olan o gevşeme bizi mutlu ediyor. Biz en büyük pandemi hastanesiyiz biliyorsunuz. Aşağıya doğru iyi bir düşüş yakaladık’ diyen Yiyit, hastanedeki dolu yatak sayısında da azalma olduğunu belirtti.