Dünyanın her yerinde koronavirüs tedbirleri devam ediyor. Birçok ülkede maçlar ya seyircisiz oynanıyor ya erteleniyor ya da maç öncesi tokalaşmamak gibi önlemler alınıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde de koronavirüs etkisi görüldü ve 4 maç için seyircisiz oynama kararı alındı.

Son olarak Bayern Münih ile Chelsea arasında Almanya'da oynanacak karşılaşmanın da boş tribünlere oynanacağı açıklandı.

Münih-Chelsea maçıyla beraber seyircisiz oynanacak maçlar şu şekilde oluştu:

Valencia - Atalanta

Paris Saint Germain - Dortmund

Barcelona - Napoli

Bayern Munih - Chelsea

İstanbul'daki final tehlikede

Özellikle İtalya'da liglerin bir ay süreyle tatil edilmesiyle beraber takvimler tamamen şaştı.

30 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için de ufukta tehlike görünüyor.

Şampiyonlar Ligi ile beraber UEFA Kupası finali, EURO 2020, Tokyo Olimpiyatları, Formula 1 ve daha nice turnuvada tarih değişikliği ya da seyircisizlik gibi radikal kararlar alınması bekleniyor.