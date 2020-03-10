İstanbul'daki final seyircisiz olabilir: Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçlar seyircisiz oynanacak?
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçları için peşi sıra seyircisiz oynama kararları çıktı. Koronavirüs nedeniyle şimdiye dek 4 maç için seyircisiz oynama tedbiri alındı. Bu sene İstanbul'da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finali için de her an seyircisiz oynama kararı alınabilir.
10 Mart 2020, Salı 16:17 Son Güncelleme:
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Dünyanın her yerinde koronavirüs tedbirleri devam ediyor. Birçok ülkede maçlar ya seyircisiz oynanıyor ya erteleniyor ya da maç öncesi tokalaşmamak gibi önlemler alınıyor.
Şampiyonlar Ligi'nde de koronavirüs etkisi görüldü ve 4 maç için seyircisiz oynama kararı alındı.
Son olarak Bayern Münih ile Chelsea arasında Almanya'da oynanacak karşılaşmanın da boş tribünlere oynanacağı açıklandı.
Münih-Chelsea maçıyla beraber seyircisiz oynanacak maçlar şu şekilde oluştu:
- Valencia - Atalanta
- Paris Saint Germain - Dortmund
- Barcelona - Napoli
- Bayern Munih - Chelsea
İstanbul'daki final tehlikede
Özellikle İtalya'da liglerin bir ay süreyle tatil edilmesiyle beraber takvimler tamamen şaştı.
30 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için de ufukta tehlike görünüyor.
Şampiyonlar Ligi ile beraber UEFA Kupası finali, EURO 2020, Tokyo Olimpiyatları, Formula 1 ve daha nice turnuvada tarih değişikliği ya da seyircisizlik gibi radikal kararlar alınması bekleniyor.