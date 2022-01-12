Türkiye İstanbul'daki gasp dehşetinde yeni gelişme!

İstanbul'daki gasp dehşetinde yeni gelişme!

Türkiye

İstanbul'daki gasp dehşetinde yeni gelişme!

Bayrampaşa'da, kendilerine polis süsü vererek girdikleri evde Suriye uyruklu Nail Elnaif'i bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 8 şüpheli, savcılık tarafından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlikçe 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 2 şüpheli ise tutuklandı.

12 Ocak 2022, Çarşamba 20:37 Son Güncelleme:
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Yenidoğan Mahallesinde gece saatlerinde kendilerini polis olarak tanıtıp girdikleri evde Suriye uyruklu Nail Elnaif'i bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli Abdülkadir F. (28), Nurman M. (23), Mehmet K. (21), Metehan K. (19) Mehmet E. (33) ile Afganistan uyruklu Amile N.(26), Ferhat A. (20) ve Rahman M. (21) emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Savcılıkta avukatları ve tercüman eşliğinde ifadeleri alınan 8 şüpheli "Kasten öldürme", "Cebir ve tehditle konut dokunulmazlığının ihlali" ve "Birden fazla kişiyle silahla tehdit" suçlarından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mikail BIYIKLI / İSTANBUL, (DHA)

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