Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 100 bin kişi içinde görülen koronavirüs vaka sayısında İstanbul 1571, 46 ile Türkiye zirvesinde. Koronavirüsün Omicron varyantının hızla yayıldığı, günde ortalama 30 bin yeni Kovid vakasının tespit edildiği kent için hafta sonu yağan kar yağışı ve soğuk hava umut olabilir. Milliyet'e konuşan uzmanlar, sömestır tatili ve kar nedeniyle evde geçirilen zaman bir başka ifadeyle "kar izolasyonu" vaka sayılarında düşüşü de beraberinde getirebilir.

NEFES ALDIRABİLİR

İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, sömestır tatilinin İstanbul'da yaşayanlar için olumlu ancak Anadolu kentlerindeki birçok aile için olumsuz bir tabloya neden olabileceğine dikkat çekti. "On binlerce öğrenci sömestır tatilini fırsat bilerek memleketlerine gitti. Bir kısım insan da kayak ve benzeri tatil seçeneklerini değerlendiriyor" diyen Prof. Tükek, "İstanbul'dan Anadolu'ya doğru oluşan nüfus hareketliliğinin İstanbul dışındaki illerde vaka sayılarını artıracağını öngörüyoruz. İstanbul'da kar yağışına bağlı oluşan zorunlu ev izolasyonu ise gelecek günlerde bir nebze de olsa nefes almamızı sağlayacak, tabloya olumlu yansıyacaktır. İstanbul'daki vakalar bir miktar düşeceğini tahmin ediyorum ancak ailesini ziyarete giden öğrenciler maske ve mesafeden ödün verdikleri anda ailelerine virüsü bulaştıracak" uyarısını da yaptı.

'VAKALAR DÜŞER'

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Duran Tok da şunları dedi: "İstanbul ve İzmir'deki öğrencilerin birçoğu sömestır tatilini fırsat bilerek köylerine, memleketlerine gitti. 19-25 yaş dilimindeki öğrenciler asemptomatik Kovid-19 hastası olabiliyorlar. İstanbul, sömestır tatili ve kar yağışının neden olduğu mecburi izolasyon ile rahatlarken, Anadolu kentlerinde tersi bir tablo ortaya çıkacaktır. Şahsi kanaatim, İstanbul'daki vaka yoğunluğu nüfus hareketliliği ile Anadolu'ya taşınacak. 10-15 gün sonra Anadolu kentlerindeki vaka sayıları artacaktır. Bu sırada İstanbul'daki vakalar görece azalsa da bir ay sonra yeniden yükselmeye başlayacaktır. Şubatın ikinci haftasından itibaren İstanbul ve Türkiye'de zirve rakamları görebiliriz."

MASKE VE MESAFE UYARISI

Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri, immünoloji uzmanı Prof. Dr. Vedat Bulut ise uyarılarını şöyle sıraladı: "Özellikle kalabalık ailelerde hava şartları ne olursa olsun hizmet sektöründe çalışan ve işe giden insanların virüs taşıma riski geçmiş değil. 3-4 kişilik çekirdek aileler için sömestır ve kar yağışına bağlı zorunlu izolasyon olumlu etki edecektir ancak kalabalık ve dar gelirliler için bunu söylemek kolay değil. Bu dönem gribal salgını da göz önünde tutarsak, sindemi dediğimiz tablo yaşanıyor. Sömestır döneminde İstanbul'dan ailelerine ziyarete giden öğrenciler virüsü taşımış olacaklar. İstanbul'da kar yağışı ve sömestır tatilinin getireceği görece rahatlama Anadolu için tersi bir duruma yol açacak gibi gözüküyor. Maske, mesafeye dikkat edilmeli."

BA.2 VARYANTI HIZLA YAYILIYOR

İlk Omicron varyantı BA.1, önceki koronavirüs varyantlarına kıyasla bu mutasyonun çok daha bulaşıcı olduğunu göstermişti. Şimdi buna BA.2 adı verilen bir alt tür eklendi. BA.2 varyatı vakaların yüzde 79'un Danimarka'da tespit edildi. Bu ülkeyi sırasıyla İngiltere, Hindistan , İsveç ve Singapur takip etti. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), BA.2’yi “gözlem altındaki bir varyant” olarak sınıflandırdı. UKHSA yetkilisi Meera Chand, “BA.2’nin BA.1’den daha ağır bir hastalık seyrine neden olup olmadığını söylemek için elimizde henüz yeterli kanıt yok” dedi. (Milliyet)

‘BA.2 VARYANTI FİLMİ BAŞA SARACAK’

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Omicron’un alt varyantı BA.2’nin, salgının kontrolünü geciktirdiğini söyledi. Bu varyantın aşıdan kaçabilme potansiyeline dair kaygılara dikkat çeken Prof. Dr. Şener, şunları söyledi:

“Hâlâ netleşmiş bir veri yok ancak daha yüksek çoğalma potansiyeline sahip olan ‘BA.2’ hepimizi tedirgin etti. Bu varyantın aşılanmaya rağmen baskın hale gelmesi çok ilginç. Omicron’u bastıracak düzeyde bulaş çemberinde olması da oldukça ilginç. Danimarka’da BA.2 alt varyantı, Omicron varyantını 3 hafta içinde sahadan sildi. Bu BA.2 varyantının çok hızlı bağlandığını gösteriyor. Türkiye’de de ikinci bir BA.2 piki görebiliriz. Bu durum maalesef filmi başa sarmak olacak. Hâlâ 5 milyon civarında hiç aşılanmamış grup var. Yeni varyantlara karşı en hassas grup bunlar. ” -DHA