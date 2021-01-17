Beklenen kar yağışı sadece İstanbul'da değil Türkiye'nin birçok kentinde gerçekleşti. Son bir haftadır yağışlı havanın etkisine giren kentin bazı bölgelerinde kar ve sulu kar yağışı etkisini gösteriyor. Avrupa Yakası'nda Silivri'nin yüksek kesimleri ile Arnavutköy, Sultangazi, Kayaşehir, Bayrampaşa, Esenler ve Şişli'de dün gece saatlerine kadar kar yağışı görüldü. Anadolu yakasında ise Beykoz, Maltepe, Pendik Aydos Tepesi ve Sultanbeyli'de aralıklı kar ve sulu kar yağışı gerçekleşti.

İstanbul için uyarı

Buzlanma ve don olayına karşı uyaran Meteoroloji'den yapılan açıklama şöyle:

''Yoğun kar yağışına, buzlanma ve don olayına, rüzgar ve fırtınaya Dikkat!Hava sıcaklığı: Kuzey, iç ve batı kesimlerde azalmaya devam edeceği ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın; Marmara, Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır! Bu sabah ve özellikle gece saatlerinde Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır!''

Ana yollarda kar küreme ve tuzlama araçlarıyla önlem alan İBB ve ilçe belediye ekipleri, ana arterlerde hazır bekletiliyor. Kentin yüksek kesimlerinde de etkili olan kar Sarıyer'de de çocuklar için eğlence kaynağı oldu. Kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan çocuklar kar topu oynadı.





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Son günlerde yağışlı havanın etkisine giren başkentin bazı ilçelerinde gece saatlerinde başlayan kar ve sulu kar, etkisini sürdürüyor.

Ana arterlerde sorun yaşanmazken, Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlar, ara sokaklar ile kaldırımlarda tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı.

Sokağa çıkan çocuklar ve gençler ise karda oyunlar oynadı.

Sakarya

Sakarya, akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla beyaza büründü.

Karla kaplanan Sakarya’da vatandaşlar kısıtlamaya rağmen sokağa döküldü. Bazı vatandaşlar karda yürüyüş yaparken, bazı vatandaşlar ise horon oynayarak karın keyfini çıkardı.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokakta olan polis ekipleri ise kendi aralarında kartopu oynayarak eğlendi.

Bolu

TEM yolu ile D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırdı. Tipi şeklinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yol beyaza büründü. Karayolları ekipleri, yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yolu kullanan az sayıdaki sürücü, zaman zaman zor anlar yaşadı.

Kar yağışı kent merkezinde de etkili oldu. Bolu şehir merkezi, kısa süre içerisinde beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığı 10 santime ulaştı. Evlere paket servis yapan kuryeler motosikletleriyle karlı yollarda zor anlar yaşadı. Devriye atan mahalle bekçilerinin kıyafetleri de beyaz örtüyle kaplandı.

Çanakkale

Çanakkale'de dün öğle saatlerinden itibaren birçok ilçede etkili olan kar yağışı, Biga ilçesini de beyaza bürüdü.

Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen kar yağışını fırsat bilen çocuklar, evlerinin yakınındaki sokaklara çıkarak, kar topu oynadı. İlçede yolların kapanmaması için Biga Belediyesi de tüm ekipleriyle yollarda tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa

Bursa kent merkezi ve ilçelerinde dün akşam saatlerinde yoğun kar yağışı başladı. Kısa sürede park, bahçe ve yollar beyaza büründü.

Hava sıcaklığı sıfırın altında 2 dereceye kadar düşerken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, kar yağışının kent genelinde yarına kadar devam edeceği öğrenildi. Kar kalınlığı 11 santimetreye ulaşırken, bazı araç sürücüleri yolda zor anlar yaşadı.

Belediye ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yolları tuzlama ve açma çalışmalarına başladı.

İzmir

Türkiye'de birçok bölgede etkili olan kar yağışı, İzmir'de de etkisini gösterdi. Dün akşam hava sıcaklığı bazı bölgelerde eksi 2 dereceye kadar düşerken, yüksek kesimler beyaza büründü.

Aliağa, Bornova ve Kemalpaşa ilçelerinde kar yağışını gören İzmirliler, kar topu oynamaya çıktı. Lapa lapa yağan kar, kara alışkın olmayan İzmirlilerde coşku yarattı.

Başta çocuklar olmak üzere vatandaşlar, kapı önüne inerek, kar topu oynadı. Karla kaplanan İzmir- Manisa kara yolu Sabuncubeli mevkisinde ekipler, kar küreme araçlarıyla yolları temizleyerek, tuzlama çalışması yaptı. Beyaza bürünen ağaçlar ve yollarda, kartpostallık görüntüler ortaya çıkarırken, vatandaşlar fotoğraf ve video çekti.







