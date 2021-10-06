CNN Türk Muhabiri Tugay Saday’ın Özel Haberine göre, İstanbul Arkeoloji Müzesi denetiminde yapılan mozaik kazılarında arkeologları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.

İstanbul’da yapılan arkeolojik kazılarda ilk defa, sandık mezar, lahit, değerli eşyalar ve eski bir yapı temeline ulaşıldı…

İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürü Rahmi Asal ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ortaya çıkarılan yeni arkeolojik yapılarla ilgili açıklama yapacak…