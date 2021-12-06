Bilim Akademisi Üyesi ve İTÜ Jeoloji Mühendisi öğretim üyesi Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'daki yoğun kokunun depremin habercisi olup olmadığı sorusuna, "İstanbul'daki yoğun kokunun depremle ilgili olduğunu düşünmüyorum" yanıtını verdi.





İstanbul’da Anadolu Yakası'nın birçok noktasında yoğunlaşan koku, vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisi öğretim üyesi Prof. Dr. Naci Görür, onu ile alakalı Twitter hesabından açıklama yaptı.

Görür, açıklamasında, "Arkadaşlar, kimi medya da bugünkü koku meselesini sordu. Tabii ki nedenlerini incelemeden söylenen şey kesin olmaz. Ancak ben bu kokunun depremle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Kokunun çıktığı kıyı alanlarının sığ derinliklerinde zengin mavi-yeşil alg, müsilaj ve eşlik eden çok miktarda organik madde birikimi ve kirlilik var. Bu birikim özellikle aeorobik ve anaeorobik organizmalar tarafından fiziko-kimyasal ayrışmaya uğratılmakta ve sonuç olarak oşinografik etkenlere de bağlı olarak gaz ve koku çıkışına neden olmakta olduğunu düşünüyorum. Sevgiyle" ifadesini kullandı.







