İstanbul'daki metro seferlerinde teknik arıza
İstanbul'da Yenikapı ile Atatürk Havalimanı (M1A) ve Yenikapı ile Kirazlı (M1B) arasındaki metro seferleri teknik arıza nedeniyle durdmuştu. 1 saat süren problem çözüldü ve seferler düzeldi.
20 Şubat 2020, Perşembe 09:47 Son Güncelleme:
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Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle, Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferlerimizde gecikme yaşanmaktadır" denildi.
Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferlerde gecikme yaşandı. Aksama nedeniyle bazı duraklarda da yoğunluk oluştu.
Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek isteyenler uzun süre duraklarda bekledi. Yaklaşık 1 saat süren arızanın giderilmesinin ardından M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında seferler normale döndü.
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