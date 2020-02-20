Türkiye İstanbul'daki metro seferlerinde teknik arıza

İstanbul'daki metro seferlerinde teknik arıza

Türkiye

İstanbul'daki metro seferlerinde teknik arıza

İstanbul'da Yenikapı ile Atatürk Havalimanı (M1A) ve Yenikapı ile Kirazlı (M1B) arasındaki metro seferleri teknik arıza nedeniyle durdmuştu. 1 saat süren problem çözüldü ve seferler düzeldi.

20 Şubat 2020, Perşembe 09:47 Son Güncelleme:
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Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle, Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferlerimizde gecikme yaşanmaktadır" denildi.

Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferlerde gecikme yaşandı. Aksama nedeniyle bazı duraklarda da yoğunluk oluştu.

Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek isteyenler uzun süre duraklarda bekledi. Yaklaşık 1 saat süren arızanın giderilmesinin ardından M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında seferler normale döndü.

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