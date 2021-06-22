Türkiye İstanbul'daki milyonluk gasp dehşetinde flaş gelişme

İstanbul'daki milyonluk gasp dehşetinde flaş gelişme

Türkiye

İstanbul'daki milyonluk gasp dehşetinde flaş gelişme

İstanbul Ataşehir'de Sibel Koçan'ı başından vurulup öldürülerek, içinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çantanın gasp edilmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 1'i tutuklandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözaltındaki 7 şüphelinin de yarın adliyeye getirilmesi bekleniyor.

22 Haziran 2021, Salı 00:49 Son Güncelleme:
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Ataşehir'de şirket binası önünde SAS Holding A.Ş. yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan'ı 15 Haziran günü başından vurarak öldüren gaspçılar, içinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çantayla kaçmıştı. Öldürülen kadının eski kocası Süleyman Aydın da 20'nci kattan atlayarak intihar etmişti. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada polis ekipleri 13 kişiyi gözaltına aldı. 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, işlemleri tamamlanan 6 şüpheli Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

5 ŞÜPHELİ İFADE VERMESİNİN ARDINDAN SERBEST

Savcılık, ifade almasının ardından 5 şüpheliyi serbest bırakırken, şüpheli E.V.'yi "Nitelikli yağma" ve "Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme" suçlarından tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk etti.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, E.V.'nin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. Gözaltındaki diğer 7 şüphelinin de emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Halil Sadri YILMAZ / İSTANBUL (DHA)

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