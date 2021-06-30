2020 yılından beri zor bir süreç geçiren öğrenciler, 6 Haziran 2021 tarihinde LGS’ye girerek büyük bir yükten kurtulmuştu. Öğrencilerin LGS sonuçları ve tercih kılavuzu 30 Haziran’da açıklandı. Hedefini yüksek tutan ve Fen Liseleri için çabalayan öğrenciler ve aileleri 2021 yılı fen liseleri yüzdelik dilimlerini merak ediyordu. MEB’in resmi sitesinden yapılan açıklama ile nitelikli Fen Liselerinin yüzdelik dilimleri de açıklandı.

İSTANBUL’DAKİ NİTELİKLİ FEN LİSELERİ YÜZDELİK DİLİMLERİ

İstanbul’da ikamet eden veya Anadolu’dan çocuklarının iyi bir eğitim alması için İstanbul’a gönderen aileler, nitelikli Fen Liselerinin listesinin açıklanmasını bekliyordu. 30 Haziran’da açıklanan LGS’nin ardından tercih kılavuzu açıklandı.

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