İstanbul'daki yağmurlar barajlara yaradı! İstanbul barajlarını kar da yükseltecek
İstanbul'daki yağışlarla birlikte barajlar doldu. İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 43,76'ya çıktı. İstanbul barajlarında son 5 gündeki artış oranı ise yüzde 2,66 oldu. Öte yandan İstanbul'da kar yağışlarıyla birlikte de barajlardaki doluluk oranlarının yükseleceği tahmin ediliyor.
16 Aralık 2021, Perşembe 10:04 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
İstanbul'da son günlerde etkili olan sağanak yağışlarla birlikte barajların doluluk oranları da artmaya başladı. Yağışların başladığı 11 Aralık'ta yüzde 41,1 olan doluluk oranı, bugün ise yüzde 43,76'ya çıktı.
İstanbul'da son günlerde etkili olan sağanak yağışlar, barajların doluluk oranlarını yükseltti.
İSKİ'den edinilen verilere göre; İstanbul'da barajların doluluk oranı 11 Aralık’ta yüzde 41,1'den yüzde 42,7'ye yükseldi. Son 5 gündeki artış oranı ise yüzde 2,66 oldu.
Yağmurların devam etmesi ve beklenen kar yağışlarıyla birlikte barajlardaki doluluk oranlarının yükseleceği tahmin ediliyor.
BUNLARI DA OKUYUN