İstanbul'dan bakınca Uludağ'ı görürseniz şaşırmayın
Corona virüs salgını sonrası İstanbul'da hava kirliliği azalınca ortaya çıkan manzaralar şaşırttı. Avcılar ve Bayrampaşa'dan Uludağ görüntülendi.
18 Nisan 2020, Cumartesi 18:32 Son Güncelleme:
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Corona virüs salgınını önlemek için sokağa çıkma yasağıyla birlikte özellikle büyükşehirlerde cadde ve sokaklar boşaldı. İstanbul’da da yerdeki ve havadaki trafiğin azalması, hem korbondioksit salınımını durdurdu hem de azotdioksit emisyonları düştü.
Trafik yoğunluğunun en az seviyeye inmesi ve fabrika üretimlerinin düşmesiyle hava kirliliği de azaldı. Görüş mesafesinin açılmasıyla, İstanbul’un çeşitli noktalarından Uludağ manzarası izlendi.
İstanbul'un Bayrampaşa ve Avcılar ilçelerinden Uludağ’ın zirvesi çıplak gözle görülebilir hale geldi.