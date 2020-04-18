Corona virüs salgınını önlemek için sokağa çıkma yasağıyla birlikte özellikle büyükşehirlerde cadde ve sokaklar boşaldı. İstanbul’da da yerdeki ve havadaki trafiğin azalması, hem korbondioksit salınımını durdurdu hem de azotdioksit emisyonları düştü.

Trafik yoğunluğunun en az seviyeye inmesi ve fabrika üretimlerinin düşmesiyle hava kirliliği de azaldı. Görüş mesafesinin açılmasıyla, İstanbul’un çeşitli noktalarından Uludağ manzarası izlendi.

İstanbul'un Bayrampaşa ve Avcılar ilçelerinden Uludağ’ın zirvesi çıplak gözle görülebilir hale geldi.