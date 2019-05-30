Geçen yılın bayram trafiği verilerini inceleyen Yandex Navigasyon, bu bayram tatili için trafik analizi yaptı.

CUMA VE CUMARTESİ YOLA ÇIKILACAK

Analize göre, İstanbul’da yaşayanlar çoğunlukla 31 Mayıs Cuma akşamı ve 1 Haziran Cumartesi sabahı yola çıkacak. Bu nedenle 31 Mayıs’ta öğleden önce veya 1 Haziran’da öğleden sonra yola çıkan İstanbullular trafiğe takılmayacak.

BENZER TABLO

Trafikte, geçen bayram ile benzer bir tablonun yaşanması bekleniyor. Buna göre, 31 Mayıs sabahı İstanbul’dan yola çıkanlar TEM Ümraniye’den Dilovası’na kadar yoğunlukla karşılaşacak. TEM’de Düzce-Bolu arası da yoğun olacak. 31 Mayıs akşamı ile 1 Haziran sabahı arasında yola çıkanlar ise D-100’de Gebze İzmir arasında trafiğe takılacak. (Posta)