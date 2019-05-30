İstanbul'dan bayram tatili için yola çıkacaklar dikkat!
Bayrama sayılı günler kala 9 günlük tatili İstanbul dışında geçirecek olan vatandaşlar yarın akşam ve cumartesi günü yollara düşecek. Peki, İstanbul trafiğinde bayram yoğunluğu hangi saatlerde olacak? İşte bölge bölge tahminler...
Geçen yılın bayram trafiği verilerini inceleyen Yandex Navigasyon, bu bayram tatili için trafik analizi yaptı.
CUMA VE CUMARTESİ YOLA ÇIKILACAK
Analize göre, İstanbul’da yaşayanlar çoğunlukla 31 Mayıs Cuma akşamı ve 1 Haziran Cumartesi sabahı yola çıkacak. Bu nedenle 31 Mayıs’ta öğleden önce veya 1 Haziran’da öğleden sonra yola çıkan İstanbullular trafiğe takılmayacak.
BENZER TABLO
Trafikte, geçen bayram ile benzer bir tablonun yaşanması bekleniyor. Buna göre, 31 Mayıs sabahı İstanbul’dan yola çıkanlar TEM Ümraniye’den Dilovası’na kadar yoğunlukla karşılaşacak. TEM’de Düzce-Bolu arası da yoğun olacak. 31 Mayıs akşamı ile 1 Haziran sabahı arasında yola çıkanlar ise D-100’de Gebze İzmir arasında trafiğe takılacak. (Posta)