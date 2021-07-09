Türkiye İstanbul'dan gidiyordu! Testi pozitif çıktı, 37 kişi izolasyona alındı

İstanbul'dan gidiyordu! Testi pozitif çıktı, 37 kişi izolasyona alındı

Türkiye

İstanbul'dan gidiyordu! Testi pozitif çıktı, 37 kişi izolasyona alındı

İstanbul'dan Sinop'a otobüsle gelen bir yolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıkması üzerine otobüsteki 37 kişi izolasyona alındı. İl Sağlık Müdürlüğü, yolcuda tespit edilen virüsün 'Delta Plus Varyantı' olmadığını açıkladı.

09 Temmuz 2021, Cuma 23:24 Son Güncelleme:
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İstanbul'dan otobüsle Sinop'un Gerze ilçesine gelen bir yolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Yolcu karantinaya alınırken, otobüsteki şoför ve muavin ile toplam 37 kişi de izolasyona alındı.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada bir yolcunun PCR testinin pozitif tespit edildiğini belirtildi. Açıklamada, "Filyasyon ekiplerimiz kişiye ulaşmış, alınan bilgiler çerçevesinde vatandaşımızın seyahat hikayesi olduğu öğrenilmiştir. Aynı vasıta ile seyahat ettiği tespit edilen kişiler belirlenerek izolasyona alınmıştır. Söz konusu vatandaşımızda tespit edilen virüs Delta Plus Varyantı değildir" denildi.

Zeynep Irmak ÖCAL/SİNOP (DHA)

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