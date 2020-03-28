Türkiye İstanbul'dan otobüsle çıkışlar durduruldu

İstanbul'dan otobüsle çıkışlar durduruldu

Türkiye

İstanbul'dan otobüsle çıkışlar durduruldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yeni corona virüs tedbirleri kapsamında otobüsle şehirden çıkışların durdurulacağını açıkladı.

28 Mart 2020, Cumartesi 13:52 Son Güncelleme:
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, corona virüs tedbirleri kapsamında yeni alınan kararları açıkladı.

Yerlikaya açıklamasında, "Bugün 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulmuştur. Tedavi için doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakını vefat eden/ağır hastası olan, son 15 günde gelip, kalacak yeri olmayan vatandaşlarımız kaymakamlık izni ile seyahat edebilecektir" dedi.

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