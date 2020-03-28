İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, corona virüs tedbirleri kapsamında yeni alınan kararları açıkladı.

Yerlikaya açıklamasında, "Bugün 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulmuştur. Tedavi için doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakını vefat eden/ağır hastası olan, son 15 günde gelip, kalacak yeri olmayan vatandaşlarımız kaymakamlık izni ile seyahat edebilecektir" dedi.

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