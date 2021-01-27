Türkiye İstanbulkart için HES kodu eşleştirme kuyruğu oluştu

İstanbulkart için HES kodu eşleştirme kuyruğu oluştu

Türkiye

İstanbulkart için HES kodu eşleştirme kuyruğu oluştu

15 Ocak'tan itibaren İstanbulkartlar ile HES kodlarının eşleştirilmesine geçilmişti. Bu eşleştirmeyi yapmayanlar, işlemlerin yapıldığı merkezlerde uzun kuyruklar oluşturdu.

27 Ocak 2021, Çarşamba 13:57 Son Güncelleme:
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından toplu taşıma araçlarında HES kodu kontrolü sağlamak için 15 Ocak'tan itibaren İstanbulkartlar ile HES kodlarının eşleştirilmesine geçilmesine rağmen, bu eşleştirmeyi yapmayanlar işlemlerin yapıldığı merkezlerde kuyruklar sürüyor.

İBB tarafından İçişleri Bakanlığı'nın toplu taşıma araçlarında HES kodu kontrolünü zorunlu hale getiren genelgesinin ardından 15 Ocak'tan itibaren İstanbulkartlar ile HES kodlarının eşleştirilmesine geçilmesine rağmen, bu eşleştirmeyi yapmayanlar işlemlerin yapıldığı merkezlerde kuyruklar sürüyor.


Avcılar'daki kuyruk 

Avcılar Merkez Üniversite durağındaki İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Kampüsü önündeki İstanbulkart İşlem Merkezi'nin önünde mesai saatinden önce başlayan ve gün boyu aralıksız devam eden uzun kuyruğa rağmen HES kodunu ulaşım kartlarına eşleştirmek isteyenler uzun süre beklemek zorunda kalmaktan yakındı. 65 yaş üstündeki bazı yolcular da HES kodunu eşleştirmelerine rağmen İETT otobüsleri veya metrobüse binemediklerini söylediler.

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