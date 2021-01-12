Türkiye İstanbulkart ile artık taksi ücreti ödenebilecek

İstanbulkart ile artık taksi ücreti ödenebilecek

Türkiye

İstanbulkart ile artık taksi ücreti ödenebilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin BiTaksi uygulamasıyla yaptığı anlaşmaya göre yolculuk ücretleri artık İstanbulkart ile ödenebilecek. Ayrıca İstanbulkartlı ödemelerde indirim fırsatı da yapılacak.

12 Ocak 2021, Salı 16:05 Son Güncelleme:
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), BiTaksi uygulamasıyla İstanbulkart anlaşması yaptı. Anlaşmaya göre BiTaksi kullanıcıları artık yolculuk ücretlerini İstanbulkart'la ödeyebilecek. 11 Şubat'a kadar İstanbulkartlı ödemelerde yüzde 20 indirim yapılacak.

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İBB iştiraki BELBİM A.Ş. ile BiTaksi önemli bir işbirliğine imza attı. İstanbulkart, BiTaksi'ye ödeme yöntemi olarak eklendi. 11 Ocak-11 Şubat tarihleri arasında İstanbulkart’la yapılacak ilk yolculuklar yüzde 20 indirimli olacak. Müşteri yolculuk sonunda telefonlarına ödeme ekranı geldiğinde İstanbulkart’ını telefonlarının arka kısmına dokundurarak ödeme yapabilecek.

15 Ocak’tan itibaren kullanılmayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 15 Ocak’tan itibaren HES kodu eşleşmesi yapılmamış İstanbulkartların kullanılmayacağını duyurdu. Corona virüsle mücadele kapsamında getirilen toplu ulaşımda HES kodu kontrolü zorunluluğu getirilmişti.

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