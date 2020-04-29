29.04.2020
00 00 00
Daha fazlası için
RAMAZAN SAYFASI
Türkiye İstanbullu evinde kalmadı

İstanbullu evinde kalmadı

Türkiye

İstanbullu evinde kalmadı

Kent genelinde corona virüse (Covid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında bir süredir sakin olan trafik havaların ısınmasıyla eski günlerine dönmeye başladı. E5 Karayolu’nun oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

29 Nisan 2020, Çarşamba 18:38 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İstanbul genelinde korona virüse (Covid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında bir süredir sakin olan trafik, havaların ısınmasıyla yeniden hareketlenmeye başladı. Corona virüs (Covid-19) salgını sonrası kent genelindeki sakinlik bugün havanın ısınmasıyla birlikte kentin bazı noktalarında trafikte yoğunluğa neden oldu.

Araç kuyrukları oluştu

E5 Karayolu Haliç Köprüsü ve Şirinevler mevkiinde Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Mesai saatinin bitmesiyle başlayan trafik İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre saat 17.30 itibariyle yüzde 31 olarak ölçüldü. Yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

İHA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Kadir İnanır: Ülkeden başka bir sıkıntımız yok
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Nasıl bir gelecek bizi bekliyor?
Hakan Çelik
Candaş Tolga Işık
Ercüment Hoca hatalı ama...
Candaş Tolga Işık
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Batman Boğaz köyü karantinaya alındı