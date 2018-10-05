Cuma günleri seyirciyi ekran başına kilitleyen İstanbullu Gelin'in 56. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İstanbullu Gelin yeni bölümde Faruk fevri davrandığı için eşi Süreyya'dan özür dilerken Fikret çaresiz ve çok üzgün... Ülfet'le Boranları bitirmeyi amaçlayan Adem cephesinde ise işler hiç de iyi gitmiyor. Dilara'nın çocuğu aldırdığını öğrenen Adem'in dünyası başına yıkılıyor.

FARUK 'BORAN' DEĞİLMİŞ

Gözaltına alınan Faruk çok çaresiz, Süreyya eşini kurtarmaya çalışıyor ama aldığı tepki pek de istediği gibi değil. Dilara Adem'in karşısına çıkıp onu durdurmak isterken Süreyya ailesini kurtarmak adına Ülfet'le işbirliği yapmak üzere... Fakat Esma buna şiddetle karşı çıkıyor.

Ülfet ile Esma yüz yüze gelirken yıllardır sır gibi saklanan gerçek ortaya çıkıyor. Boranlar'ı bitirmeye kafasına koyan Ülfet, Esma'ya "Yoksa yıllarca zavallı ağabeyime, Faruk'u kendi oğlu diye yutturduğunu açıklamanın zamanı geldi mi?" diyerek Faruk'un babasının başkası olduğunu herkese söylemekle tehdit ediyor. Peki, Faruk'un gerçek babası kim?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Boranlar, İstanbul'daki yeni hayatlarına adım atarlar. Bu durum tüm ailede olduğu gibi Ülfet için de farklı bir hayatın başlangıcıdır. Faruk, arkadaşı Okan’ın yanındaki yeni işine başlar ve sadece sıradan bir çalışan olmanın zorlukları karşı karşıyadır.

Süreyya özlem duyduğu arkadaşı Dilara'ya İstanbul'da kavuşur fakat bu kavuşma Ülfet'in varlığı nedeniyle Boranlar'a sorun olarak dönecektir. İpek ise eski hayatının özlemini Nişantaşı'nda fazlasıyla hissetmeye başlar. Fevri bir davranışı ise Esma'yı Ülfet karşısında yerin dibine sokacaktır.

Fikret içindeki Adem öfkesi ile mücadele etmenin yollarını ararken Adem de boş durmamaktadır. Adem, Ülfet ile yaptığı bir konuşma sonrasında Faruk Boran'ı zor duruma sokacak bir adım atar.



