Yayınlandığı dönemde ilgiyle izlenen İstanbullu Gelin'in şimdilerde reyting rekorları kıran Kırmızı Oda dizisiyle ilginç bir bağlantısı ortaya çıktı. Gülseren Budaycıoğlu'nun kitaplarından uyarlanan dizilerden Kırmızı Oda'daki Alya karakteri aslında İstanbullu Gelin'de Süreyya'nın kızını oynayan Yaz'mış.

Kırmızı Oda'nın 5. bölümünde hayat hikayesini anlatan Alya, İstanbullu Gelin'deki Süreyya'nın, izlediğimiz gibi bir yaşam sürmediğini ortaya çıkardı.

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun 'Hayata Dön' kitabından uyarlanan dizide başrolü oynayan Süreyya karakteri kitapta şizofrendi ve kızı Yaz'a psikolojik ve fiziksel şiddet uyguluyordu. Ancak İstanbullu Gelin'de Süreyya'nın bu durumu anlatılmadı. Hatta şizofreni oynaması gereken Süreyya'nın bazı özellikler dizideki İpek karakterine verildi.

Gerçekler gün yüzüne çıkıyor

Gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı İstanbullu Gelin'in son sezonunda ortaya çıkan Süreyya'nın kızı Yaz, hukuk fakültesinde okuyan ve annesiyle sorunları olan biri olarak ekrana geldi. Hatta psikoloğa giden Yaz, annesinin babaannesini öldürdüğünü söylemişti.

Yayınlanan son bölümde Alya hikayesini anlatmaya devam ettikçe İstanbullu Gelin'in gerçek hikayesi de şaşırttı.

Alya'nın anlattığı hikayeye bakılırsa Süreyya son derece mutsuz bir kadın. Faruk ise sorumsuz, alkolik ve kumarbaz bir adam ve annesi Esma ile sürekli bir güç yarışı içindeler. Evde yaşayan herkes Faruk'tan ve Esma Hanım'dan oldukça korkuyor. Esma Hanım dışarıdan yardımseverliğiyle tanınırken evdeki herkese kan kusturuyor. Faruk İstanbul'a gidiyor ve orada Süreyya'ya aşık oluyor. Esma Hanım İstanbullu Gelin'de olduğu gibi yabancı biri olduğu için Süreyya'yı gelin olarak istemese de elini öptürüyor.

İlk çocuğunu düşüren Süreyya ikinci çocuğuna hamileyken, Faruk birini öldürüp hapse giriyor ve 7 yıl cezaevinde yatıyor. Alya'nın anlattığı kadarıyla; eğer Esma Hanım isteseymiş, oğlu Faruk'u hapisten çıkaracak güce sahipti ama hapisten çıkarmak istememiş.

Hikayenin devamı Kırmızı Oda'nın 6. bölümde devam edecek.



