Türkiye İstanbullular dikkat! 30 Ağustos'ta bu yollar kapalı

İstanbullular dikkat! 30 Ağustos'ta bu yollar kapalı

Türkiye

İstanbullular dikkat! 30 Ağustos'ta bu yollar kapalı

İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı tören kutlamaları ve genel prova nedeniyle kapatılacak yolları açıkladı.

28 Ağustos 2021, Cumartesi 10:12 Son Güncelleme:
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programları nedeniyle 29 Ağustos 2021 Pazar günü Vatan Caddesi'nde yapılacak genel prova ile 30 Ağustos 2021 Pazartesi günü yapılacak tören kutlamaları kapsamında geçici olarak araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle belirtildi:

Kapanacak Yollar (Kapama Saati 06.00-14.00)

1- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cd.) gidiş ve gelişler trafiğe kapatılacak.

2- D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri

3- 10. Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı(VatanCaddesi) girişleri

4- Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri

5- Oğuzhan Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri

6- Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri

7- Halıcılar Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı(VatanCaddesi) girişleri

8- Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri

9- Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri

10- Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan (Aksaray’dan Adnan Menderes 

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