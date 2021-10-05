İstanbullular dikkat! Bugün toplu ulaşım ücretsiz
İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü dolayısıyla 6 Ekim Çarşamba günü şehirde toplu taşıma hizmeti ücretsiz yapılacak.
05 Ekim 2021, Salı 18:17 Son Güncelleme:
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü dolayısıyla bugün kentte toplu taşıma tüm gün ücretsiz olacak.
Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayacak kurtuluş etkinlikleri kapsamında Gülhane Parkı'nda konser ve söyleşiler düzenlenecek.
Ayrıca şehir hatları vapurları ve deniz taksiler İstanbul Boğazı'nda gösteri yapacak
AA
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