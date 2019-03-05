İstanbullular dikkat! Kuyumcular dahi ayırt edemiyor

Bazı kuyumcuların ve altın ticaretiyle uğraşan kişilerin ihbarı üzerine harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’da kurdukları 5 ayrı imalathanede sahte ve ayarı düşürülmüş altın basarak kuyumcular aracılığı ile piyasaya süren bir suç örgütüne yönelik sabah saatlerinde 11 ilde eş zamanlı operasyon başlatmıştı.

SAHTE ALTINI KUYUMCULARA PAZARLAMIŞLAR

Sahte ve ayarı düşürülmüş altınları piyasaya sürdüğü iddia edilen suç örgütüne yönelik olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir, Antalya, Nevşehir, Sivas, Yalova, Tokat, Bolu, Niğde ve Çorum'da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, hakkında gözaltı kararı verilen örgüt üyesi 125 kişiden 89'u yakalandı.

İNANDIRICI OLSUN DİYE ALTIN MARKALARININ MÜHRÜNÜ VURMUŞLAR

Suç örgütünün, bakır madeninin üzerine altın kaplayıp inandırıcılık açısından önemli firmaların logolarını basarak üretim yaptıkları, günlük 50 bin lira değerindeki sahte ürünü yurt genelindeki kuyumculara pazarladıkları tespit edildi. Bu yöntemle ayda yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerinde içi bakır dışı altın plaka kaplı sahte altınları piyasaya sürdüğü tespit edilen suç örgütünün, bugüne kadar orijinaline yakın üretilen sahte ziynet eşyasının ne kadarını piyasaya sürdüğü ise henüz bilinmiyor.

İSTANBUL'DAKİ 5 İMALATHANE MÜHÜRLENDİ

Suç örgütü üyelerinin ayrıca bastıkları altınların gramajında da milimetrik oynamalar yaparak da kâr elde ettikleri öğrenilirken, baskınlarda yüklü miktarda sahte ya da ayarı düşürülmüş ziynet eşyasına el konuldu. Yakalanan 89 kişi sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

Düşük gramajlı ya da sahtesi üretilen altınların basıldığı 5 imalathane polis tarafından mühürlenerek kapatılırken suç örgütüne mensup firari 34 kişinin yakalanmasına yönelik operasyonların da sürdüğü bildirildi.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturmayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

Özellikle son aylarda yazılı ve görsel basınımıza da yansıdığı üzere, kuyumcu esnafımız başta olmak kaydıyla ayarı düşürülmüş sahte altınların piyasaya sürülerek vatandaşlarımızın mağdur edildiğine dair çeşitli şikayetler ve bilgilerin intikal etmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında ilimiz merkezli bir yapılanmanın üretmiş oldukları, ayarı düşürülmüş (sahte altın) altınları ilimiz ve ülkemiz genelinde çeşitli bölgelere gönderip, oradaki kuyumculara sattıkları ve piyasaya dağıtarak, 'Örgütlü Halde Nitelikli Dolandırıcılık' suçu işlendiği şüphesiyle yapılan çalışmalar neticesinde 125 şüpheli tespit edilmiştir.

5 Mart'ta suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli ülkemiz genelinde yapılan operasyonda 89 kişi gözaltına alınmış, bu kişilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 3 tabanca, çok sayıda fişek, pompalı tüfek ve piyasaya sürülmek amacıyla üretilen ayarıyla oynandığı değerlendirilen 79 bilezik, 196 reşat altını, 13 kolye, 5 kolye başlığı, 14 yüzük ve 14 bilezik ele geçirilmiş, suç unsuru ayarıyla oynanmış altınların üretildiği 5 atölye tespit edilmiş, suça konu olan üretimde kullanılan malzemelere el konularak atölyeler mühürlenmiştir. Yakalama işlemleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız talimatlarıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sahtecilik Suçları Büro Amirliği tarafından yürütülmektedir.