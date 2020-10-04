Türkiye İstanbullular dikkat! Sıcaklıklar 8 derece artacak

İstanbullular dikkat! Sıcaklıklar 8 derece artacak

Türkiye

İstanbullular dikkat! Sıcaklıklar 8 derece artacak

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. İstanbul'da sıcaklıklar 8 dereceye kadar artacak.

04 Ekim 2020, Pazar 11:01 Son Güncelleme:
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Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkıyor, 5 gün boyunca adeta yaz havası etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, başta İstanbul olmak üzere Marmara, Orta ve İç Anadolu bölgeleri için uyarıda bulundu. Güneş ışınlarının dik geldiği 11-16 saatleri arasında özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların güneş çarpması riskine karşı tedbirli olması gerektiği belirtildi.

Sıcaklık 8 dereceye kadar artacak

Sıcaklık artışı 4 ila 8 derece şeklinde bekleniyor ve bu, pazar gününden perşembe gününe kadar sürecek.

Termometreler İstanbul'da 28-33, Kocaeli'de 29-34, Sakarya'da 29-35 dereceleri görecek.

Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat illeri için sıcaklık artışı da salı ve cuma günleri arasında gerçekleşecek. Yapılan uyarıya göre bu kentlerde yaşayanlar da güneş çarpması riskine karşı dikkatli olmalı.


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