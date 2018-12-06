İstanbullular dikkat! Yağış ve rüzgar etkisini artırıyor

İstanbul’da dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına etkisini gece de sürdürdü. Kıyı kesimlerinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün daha önceden uyardığı fırtına gece boyunca İstanbul’da etkili oldu.

FIRTINA DEVAM EDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tüm denizlerde fırtına beklendiğini bildirmişti. Öte yandan sabah saatlerinde işe giden vatandaşlar şiddetli fırtınada zor anlar yaşandı. Şiddetli fırtınanın bir süre daha etkili olacağı öğrenildi.

BUDO SEFERLERİ İPTAL

Kötü hava şartları nedeniyle birçok BUDO seferi de iptal edildi.

İptal edilen seferler şunlar:

07:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

09:30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)

10:00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

14:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

15:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

15:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Armutlu (İhlas)

16:55 Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya)

17:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

18:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

19:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

20:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

İDO DA SEFERLERİ İPTAL ETTİ

İDO'da ise Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09.50, Bursa-Yenikapı-Kadıköy 12.25, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 11.50, Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa 14.50, Bursa-Yenikapı-Kadıköy 14.30 seferleri internet sitesinden yapılan duyuru ile iptal edildi.



