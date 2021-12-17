İstanbul’da haftanın son iş günü iş çıkış saatlerinde yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu etkili olmaya başladı. Araçlarıyla yola çıkan sürücüler Maltepe D-100 Karayolu’nda her iki yönde de uzun araç kuyrukları oluşturdu. Trafik yer yer durma noktasına gelirken, İBB’nin trafik yoğunluk haritası verilerine göre, yoğunluk saat 18.00’de yüzde 80 olarak ölçüldü.

DHA