Türkiye İstanbullular dikkat! Yüzde 80'e ulaştı

İstanbullular dikkat! Yüzde 80'e ulaştı

Türkiye

İstanbullular dikkat! Yüzde 80'e ulaştı

İstanbul’da, haftanın son iş günü iş çıkış saatlerinde, yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu oluştu. Trafik yer yer durma noktasına gelirken, İBB’nin trafik yoğunluk haritası verilerine göre yoğunluk saat 18.00’de yüzde 80’e ulaştı.

17 Aralık 2021, Cuma 18:10 Son Güncelleme:
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İstanbul’da haftanın son iş günü iş çıkış saatlerinde yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu etkili olmaya başladı. Araçlarıyla yola çıkan sürücüler Maltepe D-100 Karayolu’nda her iki yönde de uzun araç kuyrukları oluşturdu. Trafik yer yer durma noktasına gelirken, İBB’nin trafik yoğunluk haritası verilerine göre, yoğunluk saat 18.00’de yüzde 80 olarak ölçüldü.

DHA

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