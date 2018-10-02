İstanbullular güne yağmurla uyandı! İşte havada son durum... İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur etkili oluyor. Taksim Meydanı'nda bazı vatandaşlar yağmurdan şemsiye ile korunurken, bazılarının ise hazırlıksız yakalandığı görüldü