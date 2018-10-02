İstanbullular güne yağmurla uyandı! İşte havada son durum...
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur etkili oluyor. Taksim Meydanı'nda bazı vatandaşlar yağmurdan şemsiye ile korunurken, bazılarının ise hazırlıksız yakalandığı görüldü
İstanbul’da gece boyunca sağanak yağış etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından sağanak yağış gece saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.
HAZIRLIKSIZ YAKALANDILAR
Vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken bazı yollarda su birikintileri oluştu.
YARINDAN İTİBAREN YAĞMUR BEKLENMİYOR
İstanbul'da bugün yağmurun akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. İstanbul'da haftanın geri kalan günlerinde ise yağmur beklenmezken sıcaklık 25 civarında ve gökyüzü açık seyredecek.