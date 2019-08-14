Türkiye’nin en büyük online hizmet platformu Armut, verileriyle yayınladığı ‘Türkiye Taşınma Dosyası’ sonuçlarına göre, Ocak-Haziran 2019 dönemine ait taşınma taleplerine dair verilere göre Türkiye’de taşınma talepleri bir önceki döneme göre yüzde 7 arttı.

YENİ HATLAR ÖNEMLİ

Bu dönemde İstanbul’da Marmaray hatlarına yakın ilçeler öne çıkarken, Ankara’da da nisan ayında hizmete açılan Başkentray’ın yeni hatları dikkat çekti. Ankara’nın metropol ilçelerinden Etimesgut ile kentsel dönüşüm projesinin devam ettiği Mamak’ta taşınma hareketliliğinin yükseldiği görüldü.

KIYIYA GÖÇ VAR

İstanbul içinde bölgedeki sahil noktalara taşınma hareketinin de devam ettiği gözlendi. Araştırmaya göre, İstanbullular, şehir içinde Şile ve Adalar’a taşındı. İstanbul’da en fazla göç veren ilçeler ise Eyüp, Sancaktepe ve Zeytinburnu oldu. Özellikle ilçeler Kadıköy, Beşiktaş ve Şişli’den taşınanların ise en çok Bodrum’u tercih ettiği gözlemleniyor. İzmir, Ankara, Muğla, Antalya ve Balıkesir ise İstanbul’dan taşınanların en çok tercih ettiği ilk 5 şehir oldu.

Geçtiğimiz döneme kıyasla İstanbul’dan taşınmaların net sayısı yüzde 36 arttı.

FİYAT YÜZDE 5 DÜŞTÜ

Taşınma alışkanlıklarına göre ise, taşınmalar genellikle cumartesi günleri gerçekleşiyor. En uygun ücretler ekim, ocak ve kasım aylarında gözlemlense de, taşınmak için en çok haziran, mayıs ve nisan gibi aylar seçiliyor. Taşınma oranlarındaki artışa karşın şehir içindeki taşıma ücretlerinde yüzde 5’lik bir düşüş yaşandığı görülüyor.

Antalya, yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla Türkiye genelinden net göç eden kişi sayısını yüzde 110 artırdı ve en çok tercih edilen bölge oldu. Antalya’da en çok göç alan ilçeler; İstanbulluların tercih ettiği Muratpaşa ve Ankaralıların ilgi gösterdiği Kepez oldu. (Milliyet)